Mercado eleva projeções para IPCA e PIB em 2010

No caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), a mediana das previsões aponta alta de 4,80 por cento, ante 4,78 por cento na pesquisa da semana passada. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) passou de expansão de 5,35 por cento para 5,47.

A mediana para a Selic no fim do ano persistiu em 11,25 por cento, enquanto a taxa de câmbio seguiu estimada em 1,80 real.

Para 2011, o Focus manteve a previsão de 4,5 para o IPCA no fechamento do ano, assim como a estimativa para o PIB foi mantida também em 4,5 por cento.

De acordo com o levantamento mais recente, porém, a Selic deve encerrar o próximo ano em 11,25 por cento, ante 11 por cento na pesquisa anterior. A previsão para a taxa de câmbio no final do ano que vem seguiu em 1,85 real.

A meta de inflação perseguida pelo governo tanto em 2010 como em 2011 é de 4,5 por cento, com tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

(Por Paula Laier)