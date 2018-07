Mercado global de IPOs encolhe 40% em 2011

Considerando também as operações realizadas por empresas que já estão no mercado (follow ons) -388 bilhões de dólares, queda de 22 por cento- o volume total levantado com ofertas de ações no mundo no ano passado chegou a 617,7 bilhões de dólares, uma declínio anual de 28 por cento sobre 2010. O último trimestre do ano foi o pior desde o início de 2009.

Emissores dos Estados Unidos responderam por 27 por cento das emissões no ano passado. Empresas chinesas e alemãs ficaram com 15 por cento e 6 por cento do total, respectivamente.

Por setores, o bancário foi o líder, com 24 por cento das emissões, seguido pelos segmentos de energia e eletricidade, e de matérias-primas (14 por cento cada), indústria (11 por cento) e setor imobiliário (11 por cento).

O ranking de bancos coordenadores de emissões teve no topo o Goldman Sachs, com 55,1 bilhões de dólares, tomando a liderança do Morgan Stanley, que caiu para segundo, mas manteve a ponta em receitas obtidas com coordenação de operações.

(Por Aluisio Alves; edição de Adriana Garcia)