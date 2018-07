Mercado imobiliário tem projeto para eixo ferroviário

A proposta casa com o plano da Prefeitura de utilizar ramais ferroviários como fio condutor de desenvolvimento, com a implementação de três operações urbanas que vão adensar áreas e incentivar o setor imobiliário.

Os projetos são de responsabilidade da Diretoria de Planejamento, dirigida por Marcos Kassab. "A efetividade das políticas de transporte depende de sua integração com outras políticas urbanas, em especial com a ordenação do uso de solo e de políticas habitacionais", disse Marcos, no ano passado.

São oito os polos propostos. Três deles coincidem com os planejados pela Prefeitura: o Diagonal Norte, chamado pela administração como Lapa/Brás; Diagonal Sul Brás/Tamanduateí, denominado Mooca/Vila Carioca; e Rio Verde/Jacu, chamado apenas de Jacu.

O plano de Lerner descentraliza a cidade e desenvolve bairros e áreas degradadas. Cria parques lineares em 160 km do espaço aéreo da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Propõe ilhas de prédios residenciais ao lado desses parques integrados a imóveis com empresas, comércio e lazer. Lerner batizou o projeto de Promenade.

A ideia, segundo Claudio Bernardes, vice-presidente do Secovi, precisa ser debatida com todos os setores da sociedade. "É para criar um espaço urbano polivalente. Os grandes parques lineares suspensos sobre as linhas da CPTM são estruturas leves, com jardins, ciclovias e via para pedestres." Os polos priorizarão cada região de acordo com as necessidades e características. "Num ponto se põe a criação de empregos e em outros a criação de moradias", diz Bernardes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.