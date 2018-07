Mercado mantém projeção de Selic a 8,5% em 2013, eleva crescimento Após três altas seguidas, o mercado manteve a perspectiva de Selic a 8,50 por cento no final de 2013, ao mesmo tempo em que manteve a projeção para a inflação e elevou ligeiramente a do crescimento da economia neste ano, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira.