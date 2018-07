Mercado mantém Selic a 8,5% em 2013, vê inflação maior em 2014

A pressão inflacionária tem sido um forte motivo de preocupação, com a taxa em 12 meses se aproximando do teto da meta do governo, de 6,5 por cento pelo IPCA.

Os analistas consultados veem a inflação medida pelo IPCA em 5,71 por cento neste ano, inalterado ante a pesquisa anterior. Para 2014, entretanto, houve elevação da perspectiva a 5,68 por cento, contra 5,60 por cento anteriormente.

Na semana passada, o Banco Central piorou, em seu Relatório Trimestral de Inflação, todas perspectivas de inflação para este e para o próximo ano, admitindo, inclusive, que a alta dos preços vai estourar o teto da meta no período entre abril e julho no acumulado em 12 meses.

O cenário inflacionário levou analistas a apostarem que o ciclo de aperto monetário pode ser iniciado em breve, na reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Para a reunião de abril, a perspectiva no Focus ainda é de manutenção nos atuais 7,25 por cento.

Os analistas consultados também deixaram inalterada a perspectiva de que a Selic vai se manter em 8,50 por cento ao longo de 2014.

Entre o Top 5 --instituições que mais acertam suas previsões-- a mediana no médio prazo para a taxa básica de juros também é de 8,5 por cento tanto para 2013 quanto para 2014.

ECONOMIA

Já a perspectiva para a expansão da economia brasileira em 2013 foi ligeiramente elevada a 3,01 por cento, após 3 por cento anteriormente. Para 2014, os analistas mantiveram a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 3,5 por cento.

Isso após sinais de um início de ano em recuperação, puxado pela indústria e também pelo varejo.

A produção industrial teve em janeiro alta de 2,5 por cento, com as fábricas registrando a maior expansão mensal em quase três anos. Por sua vez, as vendas no varejo mostraram expansão de 0,6 por cento em janeiro.

A perspectiva para a expansão da produção industrial neste ano foi elevada a 3,12 por cento, ante 3 por cento na semana anterior. Para 2014, a projeção foi mantida em crescimento de 3,95 por cento.

Ainda no Focus desta segunda-feira, a expectativa para o câmbio no final deste ano foi mantida em 2 reais pela quinta semana seguida.

(Por Camila Moreira)