Mercado melhora cenário de PIB negativo para crescimento zero

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2009 agora é de estabilidade ante contração de 0,15 por cento na semana passada. O prognóstico para 2010 passou de crescimento de 4 por cento para expansão de 4,20 por cento.

Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, o cenário elevou-se ligeiramente para 4,31 por cento, ante taxa de 4,30 por cento na semana anterior. O prognóstico para a inflação no ano que vem, por sua vez, caiu para 4,30 por cento, ante 4,35 por cento na semana anterior.

Os dois números do IPCA estão abaixo do centro da meta do governo, de 4,50 por cento.

A estimativa para a taxa Selic no fim deste ano permaneceu em 8,75 por cento. Para o fim 2010, persistiu em 9,25 por cento.

Para a taxa de câmbio no fim de 2009 a previsão mudou de 1,81 real para 1,80 real. Para o fim de 2010, a estimativa também é de uma taxa em 1,80 real, abaixo do 1,85 real da semana anterior.

(Por Paula Laier)