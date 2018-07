Mercado melhora previsão de PIB e vê inflação maior

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam agora retração de 0,34 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, ante estimativa anterior de declínio de 0,50 por cento.

Para 2010, a projeção continua sendo de crescimento de 3,5 por cento da economia.

No caso da inflação, o prognóstico é de que o IPCA suba 4,50 por cento em 2009 --ficando no centro da meta perseguida pelo BC--, frente à projeção anterior de 4,42 por cento.

O IPCA do próximo ano deve avançar 4,40 por cento pelas novas estimativas, ante alta de 4,33 por cento projetada na semana anterior.

A previsão para o juro básico foi mantida em 8,75 por cento ao ano no final de 2009 e em 9,25 por cento no encerramento de 2010. As instituições mantiveram pela terceira semana a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a Selic em 0,50 ponto percentual na reunião da próxima semana, para 8,75 por cento.

A estimativa para a produção industrial piorou, saindo de queda de 5,37 por cento na semana anterior para declínio de 6,0 por cento.

(Por Daniela Machado)