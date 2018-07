Mercado Municipal terá nova reforma a partir de janeiro O Mercado Municipal vai passar por nova reforma em janeiro. A obra, que custará R$ 686 mil, ficará a cargo da EEC Engenharia e Construções. Os trabalhos estão previstos para começar na segunda quinzena do mês e devem durar três meses. Comerciantes disseram ontem que não receberam nenhuma informação da Prefeitura com relação à obra nem sobre datas ou a necessidade de interrupção dos trabalhos ou adaptações. ?Não há nada confirmado. Não houve reunião para definir como vai ser?, disse uma comerciante. Segundo a Coordenação das Subprefeituras, a reforma prevê a revisão do sistema antiincêndio da parte interna do prédio, o acabamento da estrutura da torre A, onde fica a administração, e a impermeabilização da laje. A Prefeitura informou que o funcionamento do Mercadão não será prejudicado pela obra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.