Mercado precifica safra recorde de milho do Brasil--Cepea

Segundo o centro, em meio a estoques mundiais maiores que os esperados e também com expectativas de excedentes expressivos de milho no Brasil no segundo semestre, o mercado agora precifica valores menores para a commodity no curto prazo, aepsar da demanda ativa.

Segundo a média das regiões pesquisadas pelo Cepea, na última semana houve uma queda de 2,2 por cento no preço do milho no mercado de balcão (recebido pelo produtor) e de 3 por cento no de lotes (negociações entre empresas).

(Por Laiz de Souza)