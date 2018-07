Mercado reduz estimativa de crescimento do país em 2009 O mercado financeiro brasileiro reduziu sua estimativa de crescimento da economia do país para o próximo ano, mostrou pesquisa divulgada nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Central, analistas e empresas consultadas esperam um crescimento de 3,55 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2009. A estimativa anterior era de crescimento de 3,60 por cento. Para este ano, a projeção foi revisada para cima, passando para 5,18 por cento, ante 5,17 por cento no levantamento anterior. (Reportagem de Renato Andrade)