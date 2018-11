Mercado reduz previsão de Selic a 9,75% no fim de 2012 O mercado financeiro reduziu suas previsões para a Selic e a inflação em 2012, mostrou o relatório Focus do Banco Central (BC) nesta segunda-feira, que indicou ainda leve aumento nas estimativas para o crescimento da economia no próximo ano, alguns dias após o governo anunciar um pacote de estímulo econômico.