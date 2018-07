Mercado reduz projeção de Selic para 8,0% em 2012

O documento mostrou que o mercado continua acreditando que o BC reduzirá a Selic dos atuais 9 por cento ao ano para 8,50 por cento na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em maio.

Na semana passada, o governo deixou claro que o recente movimento de alta da inflação não preocupa, nem mesmo a alta do dólar frente ao real deve ter impacto nos preços. Com isso, o caminho para mais reduções na Selic continua aberto.

Antes disso, o governo também alterou o rendimento da poupança, ajudando em mais cortes na Selic, e o BC indicou que continuará reduzindo a Selic, mas com parcimônia."

Para a inflação, as estimativas dentro do Focus apontam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechará este ano em 5,22 por cento, frente aos 5,12 por cento vistos no relatório da semana passada.

(Por Camila Moreira)