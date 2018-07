Mercado reduz projeção do IPCA em 2012

Para 2013, o mercado manteve a projeção de que o IPCA ficará em 5 por cento. Já para a Selic, os economistas consultados reduziram as previsões, de 10,38 para 10,25 por cento.

O economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, acredita que as projeções para a Selic serão revistas para cima nos próximos relatórios. "Não adianta nada o BC controlar a taxa de juros na ponta curta, se a longa continuar a subir", afirmou o economista. "O que importa para o investimento e a produção de bens duráveis é a parte longa da curva de juros", acrescentou. "Se o BC cortar muito rapidamente a Selic no início deste ano, vai ter de subir de novo no fim do ano."

Perfeito chamou a atenção para o fato de que o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, ainda trouxe entre seus componentes uma alta de 0,79 por cento em dezembro no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), frente a uma elevação de 0,53 por cento no mês anterior. "Foi a maior alta para dezembro desde 2003", destacou o economista.

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne pela primeira vez em 2012, e a expectativa é de que mais um corte de 0,50 ponto percentual ocorra. Se concretizada, será a quarta redução seguida nesta magnitude.

Foram mantidas, no Focus desta semana, as estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 e em 2012, de 2,87 por cento e 3,30 por cento, respectivamente. A previsão para o PIB de 2013, no entanto, baixou de 4,25 por cento no Focus da semana passada para 4,20 por cento.

Para o economista da Corretora BGC Liquidez, Alfredo Barbutti, os próximos relatórios vão trazer mudanças também nas estimativas de inflação, com o mercado atento ao impacto da nova ponderação da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), a ser divulgada pelo IBGE na quarta-feira.

Além disso, "se em janeiro houver continuação das pressões (inflacionárias) em alimentos e em serviços, o mercado vai ficar preocupado", disse Barbutti.

O relatório reflete as expectativas do mercado colhidas pelo BC entre a segunda-feira e a sexta-feira da semana passada. Na sexta-feira, o IBGE informou que o IPCA de 2011 ficou em 6,50 por cento em 2011, no teto da meta de inflação. Na ocasião, o BC informou que a trajetória da inflação vem convergindo para o centro da meta, de 4,50 por cento.

"Embora o IPCA tenha vindo em 0,50 por cento em dezembro, temos de monitorar se o governo vai conseguir cortar dois pontos porcentuais da inflação em 12 meses até maio", afirmou Barbutti.

A expectativa para a inflação em 12 meses subiu no relatório Focus, de 5,33 por cento no documento anterior para 5,38 no Focus desta segunda-feira, em um sinal de que o documento ainda não refletiu totalmente o cenário traçado pelo IPCA de 2011.

Em relação à taxa de câmbio, as projeções subiram ligeiramente para R$ 1,77 por dólar no fim de 2012, ante a estimativa de R$ 1,75 por dólar no relatório divulgado há uma semana.

(Edição de Patrícia Duarte)