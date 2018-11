Mercado terá de indenizar cliente picada por escorpião Uma mulher picada por um escorpião no Carrefour, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, receberá R$ 15 mil de indenização por danos morais. A decisão é do juiz Leonino Carlos da Costa Filho, da 2ª Vara Cível do Fórum local. No dia 2 de dezembro de 2008, a dona de casa Hilda Sabina Brasil foi fazer compras na loja do Carrefour e recebeu a picada do inseto ao pegar uma peça de mortadela, que estava em uma caixa de papelão. Ela exigia indenização de R$ 208,7 mil pela demora em ser socorrida e por ter ficado uma semana sem trabalhar e sentindo dores.