Mercado vê crescimento menor e mais inflação em 2009, diz Focus O mercado reduziu as estimativas de crescimento da economia brasileira este ano e elevou as de inflação, mostrou o relatório Focus divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira. A expectativa agora é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,7 por cento em 2009, ante prognóstico anterior de 1,8 por cento. Para 2010, a previsão foi mantida em 3,8 por cento. No caso da inflação medida pelo IPCA, a estimativa para este ano subiu de 4,6 por cento a 4,73 por cento. Para 2010, a previsão continua sendo de 4,5 por cento. O mercado também cortou a previsão de crescimento da produção industrial neste ano, que passou de 2,0 por cento para 1,5 por cento. Mas a expectativa para 2010 foi elevada de 4 para 4,1 por cento. Para a Selic, a previsão foi mantida em 10,75 por cento no final deste ano e 10,50 por cento no encerramento de 2010. Atualmente, a taxa básica de juro do país está em 12,75 por cento ao ano. (Por Daniela Machado)