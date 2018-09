Mercado vê inflação maior, mas mantém previsão de Selic

O prognóstico para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano subiu para 5,15 por cento, ante 5,07 por cento na semana anterior, de acordo com a mediana das projeções colhidas pelo BC. O de 2011 alcançou 4,98 por cento, frente a 4,92 por cento no relatório passado.

Já a expectativa para a inflação nos próximos 12 meses permaneceu em 5,16 por cento.

O mercado estima que a Selic encerre 2010 no patamar atual de 10,75 por cento ao ano e termine 2011 em 11,75 por cento. Para o crescimento da economia brasileira, as estimativas foram mantidas em 7,55 por cento neste ano e 4,50 por cento no próximo.

As projeções para a taxa de câmbio também não foram alteradas. As instituições financeiras consultadas pelo BC estimam dólar a 1,75 real no final deste ano e 1,80 real no próximo.

Na sexta-feira, a moeda norte-americana caiu para 1,667 real, renovando o menor patamar de fechamento desde o início de setembro de 2008.

