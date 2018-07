Mercado vê mais cortes do juro em 2009 e 2010--Focus O forte corte da taxa de juro promovido pelo Banco Central na semana passada fez com que analistas e empresários revisassem para baixo suas estimativas para o comportamento da taxa Selic em 2009 e 2010, mostra pesquisa divulgada nesta segunda-feira. De acordo com levantamento feito pelo próprio BC, as novas estimativas indicam que a taxa Selic deve encerrar o ano em 11 por cento, levemente abaixo dos 11,25 por cento estimados na pesquisa anterior. Para 2010, as projeções indicam que o juro básico brasileiro estará em 10,75 por cento no fechamento do ano, ante estimativa anterior de 11 por cento. Na semana passada, o Copom reduziu a Selic em 1 ponto percentual, para 12,75 por cento. Foi o corte mais acentuado da taxa básica de juro do país desde o final de 2003 e a primeira redução promovida pelo Comitê desde setembro de 2007. A expectativa de continuidade do ciclo de afrouxamento monetário se sustenta em um cenário de inflação em queda e crescimento baixo, mostrou a pesquisa. As projeções para o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo, indicam uma variação de 4,64 por cento em 2009 e de 4,50 por cento em 2010. O IPCA é o índice utilizado pelo Copom para balizar a política de metas de inflação. Tanto em 2009, quanto em 2010, a meta central de inflação perseguida pelo BC é de 4,5 por cento, com margem de flutuação de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Em termos de crescimento, os analistas consultados pelo BC mantiveram a aposta de uma expansão de 2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009. Mas a estimativa para 2010 sofreu um pequeno ajuste para baixo, passando de um crescimento de 3,90 por cento para 3,80 por cento. Para o mercado de câmbio, as projeções mantiveram-se inalteradas: 2,30 reais por dólar ao final deste ano e 2,28 reais por dólar em dezembro de 2010.