Mercado vê manutenção da Selic na reunião de dezembro O mercado brasileiro prevê manutenção da Selic na última decisão deste ano, mostrou o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de aperto monetário e manteve o juro básico do país em 13,75 por cento ao ano. Para o mercado, a Selic segue neste patamar até, pelo menos, o fim do ano. Para a inflação, as projeções do mercado subiram levemente. Agora, a estimativa das instituições financeiras consultadas pelo BC é de que o IPCA encerre 2008 em 6,31 por cento e 2009 em 5,06 por cento. O prognóstico para o crescimento da economia neste ano foi mantido em 5,23 por cento e para o ano que vem caiu de 3,1 para 3,0 por cento. O mercado também espera que, apesar da intensa volatilidade que chegou a colocar o dólar em 2,50 reais recentemente, a moeda norte-americana encerre este e o próximo ano a 2,0 reais. A previsão para o superávit comercial deste ano foi mantida em 24 bilhões de dólares. Para a conta corrente, o mercado espera déficit de 30 bilhões de dólares, ante 29 bilhões de dólares estimados na semana anterior. (Por Daniela Machado)