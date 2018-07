MercadoLivre e Correios firmam parceria na área de logística

Segundo a companhia, o MercadoEnvios é o primeiro serviço de tecnologia de administração de envios no Brasil.

Com adesão opcional e gratuita aos vendedores, o serviço oferece um calculador de frete na página do anúncio do produto, permitindo ao comprador escolher entre entrega normal ou expressa.

O comprador também tem a opção de utilizar um serviço em que o frete é pago ao MercadoLivre que, por sua vez, administra diretamente com os Correios a melhor tarifa.

"O custo do envio fica bem mais acessível ao consumidor, pois negociamos com base no volume gerado por milhares de vendedores profissionais, não apenas um", afirmou o diretor geral do MercadoLivre para o Brasil, Helisson Lemos. Segundo ele, o serviço já está disponível em todo o país.

A ferramenta permite também o rastreamento do pedido por meio de código gerado pelos Correios.

(Reportagem de Vivian Pereira e Israel Esteban)