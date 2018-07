Mercadoria ilegal é apreendida em táxis bolivianos no MT

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira, 10, uma grande quantidade de mercadorias ilegais que estavam em cinco táxis bolivianos e outros três veículos de passeio. Segundo a PRF, as apreensões foram feitas na região de Cáceres, no Mato Grosso, durante fiscalização de rotina. Entre as mercadorias apreendidas estão 10 sacos de bijuterias artesanais procedentes do Peru, encontradas em dois táxis, 210 peças de mercadorias como toalhas, camisetas, shorts, bolsas e calças, 103 peças diversas de brinquedos, 408 peças de roupas, lanternas e panelas. Nos veículos de passeio, sendo que um dos proprietários das mercadorias era uma menor de 16 anos, foram apreendidos um total de 177 peças de cobertores e 358 peças de roupas diversas. Como todas as mercadorias apreendidas eram de procedência estrangeira e não possuíam documentos que justificassem a importação, as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal em Cáceres. Os passageiros, entre peruanos e bolivianos, também foram encaminhados para a Receita.