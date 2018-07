Mercados municipais e sacolões em SP fecham no Natal

Funcionarão todos os dias os hospitais, prontos-socorros e Atendimento Médico Ambulatorial (AMAs) 24 horas. As AMAs tradicionais atenderão normalmente, das 7h às 19h, inclusive nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionarão nos próximos dias 24, 25, 31 e 1º e reabrirão normalmente no dia 2 de janeiro. As AMAs Especialidades trabalham normalmente até o dia 22 e fecham nos dias 24 e 25. Reabrem no dia 26 e funcionam até o dia 29. Não atenderão nos dias 31 e 1º, voltando a funcionar no dia 2.

A Prefeitura informou ainda que os CEUs não abrirão nos dias 22 e 23 (para dedetização), 24, 25, 31 e 1º. Eles vão funcionar para atividades culturais e esportivas da comunidade nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 nos horários habituais. Os Parques Municipais abrirão normalmente nos horários habituais.