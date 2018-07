Mercantil estreia em FDIC com captação de R$400 milhões

A operação coordenada por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC e Mercantil do Brasil Distribuidora teve nota "AAA" da Standard & Poor's. Os papéis oferecem ao investidor taxa de CDI mais 2,4 por cento ao ano. A participação em cotas subordinadas foi de 90 milhões de reais.

Segundo o diretor financeiro do Mercantil do Brasil, Cristiano Gomes, os papéis foram distribuídos entre 10 investidores institucionais. O prazo do fundo é de cinco anos.

O banco, que no final de 2010 venceu a licitação pela folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS no estado de Minas Gerais e no interior de São Paulo, tem 30 mil novos beneficiários a cada mês.

"Dependendo do desempenho dessa carteira, podemos fazer outras captações do tipo em 2012", disse Gomes à Reuters.

O crédito consignado foi uma das modalidades de empréstimos que o governo procurou esfriar com as medidas macroprudenciais tomadas no fim de 2010. Para Gomes, no entanto, essas medidas devem ter pouco impacto nos novos beneficiários.

A expectativa do banco é de que sua carteira de beneficiários do INSS atinja 1,8 milhão de pessoas até 2016.

O Mercantil do Brasil fechou o primeiro semestre deste ano com uma carteira de crédito total de cerca de 7,5 bilhões de reais, incluindo avais e fianças, distribuídos de forma paritária entre pessoa jurídica e varejo.

(Reportagem de Aluísio Alves)