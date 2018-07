Mercedes-Benz garante empregos em fábrica no ABC até fim de janeiro

Além disso, o acordo na véspera reduz durante esse período a jornada de trabalho de cinco para quatro dias por semana sem redução de salários, afirmou em comunicado nesta quarta-feira o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O acordo, que também congela concessão de reajustes salariais na fábrica até o fim de janeiro, acontece diante da campanha salarial de metalúrgicos deste ano e depois que a montadora voltou a parar produção no início deste mês para se ajustar à demanda.

Nos primeiros oito meses do ano, as vendas de caminhões despencaram 19 por cento enquanto as de ônibus registraram queda anual de 9,6 por cento. Já a produção acumula queda de 40 por cento para caminhões e de 28 por cento para ônibus.

"Este acordo é também um sinal muito positivo de confiança na retomada da produção de caminhões e da economia no ano que vem", disse o presidente do sindicado, Sérgio Nobre, no comunicado.

A região do ABC produz 55 por cento de todos os caminhões fabricados no país, segundo o sindicato, e além da fábrica da Mercedes-Benz possui unidades produtoras de veículos comerciais da Ford e da Scania.

