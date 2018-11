Mercedes usado em test-drive atinge muro de escola Um veículo Mercedes Benz preto, modelo E-350, ano 2009, avaliado em R$ 450 mil, atingiu, às 23h45 de quarta-feira, 31, o muro da Escola Estadual Ministro Oscar Dias Correa, na altura do nº 1.800 da Avenida Alexios Jafet, no Jardim Ipanema, no Jaraguá, região noroeste de São Paulo.