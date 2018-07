Mercedes vai contratar 1.310 trabalhadores em S. Bernardo

Foi o maior volume de contratações no principal polo automobilístico do Brasil desde o início da crise. No início do ano, a Mercedes fez um programa de demissão voluntária para aposentados e a adesão chegou a cerca de mil trabalhadores.

O anúncio da Mercedes é resultado da retomada gradual do mercado interno de caminhões. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), de julho a agosto as vendas aumentaram 12,2%. Mas, na comparação entre janeiro e agosto de 2008 e 2009, a queda foi de 21,4%.

Segundo Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, outra montadora do setor de caminhões, a Scania, também tem dado sinais de recuperação e em breve deve anunciar mais um turno. "Aposto que esta será a tendência e os fornecedores em breve também vão anunciar contratações", diz o sindicalista.