Mercosul está pronto para fazer oferta comercial à UE em janeiro, diz Dilma

"Devemos buscar elevar o nosso comércio a um novo nível tanto em termos de quantidade, como de equilíbrio", disse Dilma no Encontro Econômico Franco-Brasileiro, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com participação do presidente francês, François Hollande.

"Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente, o avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e União Europeia é uma delas", acrescentou.

"O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial, esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro."

(Reportagem de Eduardo Simões e Patricia Duarte)