Mercosul não discutiu sanções econômicas ao Paraguai--Patriota A adoção de sanções econômicas contra o Paraguai, após a destituição de Fernando Lugo da Presidência do país, não foi defendida nesta quinta-feira por representantes dos países do Mercosul durante reunião do bloco em Mendoza, disse o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Antonio Patriota.