Mergulhadores acham câmera com 800 fotos no fundo do mar

Uma câmera digital com mais de 800 fotos de férias de uma família foi encontrada por mergulhadores no litoral da Cornuália, no sul da Inglaterra.

Os mergulhadores da praia de Falmouth costumam fazer excursões de "faxina" do fundo do mar, onde coletam lixo que se acumula.

Uma câmera digital estava entre os 30kg que foram retirados do fundo do mar na última expedição, que envolveu 15 mergulhadores. Para a sua surpresa, o cartão de memória da máquina ainda estava funcionando quando eles o secaram.

O mergulhador Mark Milburn disse que as fotos mostram as férias de uma família no Estado americano da Flórida, um espetáculo em um colégio e um passeio no rio Helford, que fica na Cornuália.

Eles ainda estão procurando os donos da câmera da marca Samsung.

"Seria ótimo devolver o cartão - e eles podem pegar a câmera se quiserem - para que eles tenham pelo menos suas memórias de volta", disse Milburn.

As expedições de "faxina" estão ficando cada vez mais populares entre os mergulhadores da região, que trabalham pela conservação do local.

A sua maior preocupação é retirar do mar sacolas de plástico que viajam grandes distâncias e são confundidas com comida por tartarugas marinhas no oceano. A confusão pode levar até mesmo à morte dos animais.