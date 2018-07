Mergulhadores buscam centenas de desaparecidos após naufrágio na Coreia do Sul Apesar do vento, das ondas fortes e da água turva, mergulhadores continuaram na quinta-feira as buscas por centenas de pessoas, a maioria estudantes adolescentes, que desapareceram na véspera no naufrágio de uma balsa na costa da Coreia do Sul.