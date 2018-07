Mergulhadores desaparecem em lago de pedreira em SP

O Corpo de Bombeiros de Sorocaba (SP) deve retomar amanhã pela manhã a busca pelos dois mergulhadores que desapareceram no lago de uma pedreira desativada, em Salto de Pirapora, no interior do Estado. Os empresários Alessandro Varani, de 29 anos, e Rodrigo Garcia, de 30, mergulharam na tarde de sábado, cada um com oxigênio suficiente para 40 minutos, mas não voltaram à tona. Eles estavam num grupo com outros mergulhadores da Grande São Paulo.

Os colegas chamaram os bombeiros de Sorocaba, mas, por causa do horário, as buscas só foram iniciadas ontem de manhã e prosseguiram durante o dia todo. Os equipamentos usados pelos bombeiros permitem buscas numa profundidade de até 30 metros, mas o lago chega a ter 80 metros no ponto de maior profundidade.

Familiares dos empresários que acompanhavam as buscas disseram que os dois tinham experiência de pelo menos três anos em mergulho. Varani já conhecia o lago da pedreira, mas Garcia mergulhava ali pela primeira vez.