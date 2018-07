Mergulhadores desaparecidos são encontrados vivos

Cinco mergulhadores europeus que estavam desaparecidos havia dois dias foram encontrados vivos numa ilha remota da Indonésia, neste sábado. Os três britânicos, um francês e um sueco foram levados pela forte correnteza quando esperavam o barco que viria buscá-los depois de um mergulho, próximo ao Parque Nacional de Komodo. Segundo relatos de Charlotte Allin, que estava entre os sobreviventes, ao pai, Dave Allin, o grupo ficou no mar por cerca de 12 horas até que um deles viu terra. Eles teriam então se alimentado de ostras e outros mariscos até serem encontrados na ilha de Rinca, a mais de 30 quilômetros do lugar do mergulho, por um barco de resgate enviado por centros de mergulho locais, depois de uma busca de dois dias envolvendo o Exército, a Marinha e a polícia da Indonésia. Os mergulhadores, desidratados e com ferimentos leves, foram então levados para outra ilha próxima, onde receberam tratamento. Pelo menos três dos sobreviventes são instrutores de mergulho qualificados e experientes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.