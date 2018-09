Merial lança vacina 'limpa' contra aftosa A Merial lança no mercado brasileiro a primeira vacina purificada contra a febre aftosa. De acordo com a empresa, o produto pode ser comprado pelo pecuarista brasileiro já nesta campanha de vacinação contra a doença. Livre das chamadas proteínas não-estruturais, a vacina purificada tem como principal benefício o fato de não provocar o falso-positivo em inquéritos sorológicos - quando o teste dá positivo para febre aftosa por causa da vacina, e não por causa da presença do vírus.