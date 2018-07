Merkel confirma que não virá

Na semana passada, o Estado já havia antecipado a ausência de peso, que vem se somar a uma lista que acusa a perda do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, do francês Nicolas Sarkozy e do primeiro-ministro britânico, David Cameron. O Itamaraty já tem a confirmação de mais de 80 chefes de Estado. Mas, mais preocupados com seus problemas internos, os mandatários de algumas das principais economias do mundo decidiram que a Rio +20 não era uma prioridade.

A cúpula vai ter a presença, no entanto, dos chefes de Estado das maiores economias em desenvolvimento.

O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, já confirmou presença, assim como o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh. Os chineses virão com a maior delegação, mais de 200 pessoas, entre membros do governo e empresários. A maior parte dos países sul-americanos já confirmou presença.

A avaliação do Itamaraty, que coordena o esforço de organização da cúpula, é que, apesar da importância da presença do maior número possível de chefes de Estado, os resultados não dependem disso, mas do envolvimento dos países. A previsão é que mais de 150 vão mandar pelo menos delegações em nível ministerial.

A falta de interesse de chefes de Estado de grandes economias confirma o que já se desconfiava: a crise econômica internacional diminui o entusiasmo pelas discussões sobre uma nova economia, apesar de o ponto central da Rio+20 ser justamente a descoberta de um modelo que traga também mais oportunidades.