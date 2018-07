Merkel diz que nenhuma alternativa está descartada contra crise A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira, quando perguntada sobre nacionalização de bancos alemães, que nenhuma medida está descartada, mas que qualquer ação tomada em resposta à crise financeira deve ser no interesse dos contribuintes. "Nós iremos obviamente, na preparação de uma resposta coordenada européia, assegurar que nenhuma possibilidade seja descartada", afirmou Merkel quando perguntada sobre a possibilidade da Alemanha nacionalizar bancos. Merkel afirmou a repórteres que qualquer medida para combater a crise financeira deve ser tomada no interesse dos contribuintes. Ela acrescentou que é importante ver qual o impacto do corte coordenado de juros, anunciado na véspera por diversos bancos centrais, e tentar harmonizar as regras contábeis européia e norte-americana antes de tomar qualquer outra medida. (Reportagem de Noah Barkin)