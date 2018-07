Merkel é reeleita na Alemanha

A União Democrata Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, saiu vitoriosa na votação de ontem para o Parlamento alemão, derrotando seu antigo parceiro no governo - o Partido Social Democrata (SPD) - e dando início a uma nova coalizão com o Partido Liberal Democrata (FDP). De acordo com projeções de emissoras de TV, a CDU - em conjunto com a União Social Cristã (CSU), da Bavária - teria obtido 33% dos votos, enquanto a votação para o FDP teria sido de aproximadamente 15%. Juntos, os partidos ocupariam entre 320 e 324 das 598 cadeiras fixas do Parlamento.

O SPD, que nos últimos quatro anos governou ao lado de Merkel, registrou seu pior resultado desde a 2ª. Guerra, obtendo 23% dos votos - uma queda de 11 pontos porcentuais em relação à votação de 2005. Poucos minutos depois das 18 horas, quando a votação foi encerrada e as primeiras projeções foram divulgadas, o candidato do SPD, o atual ministro de Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, reconheceu a derrota de seu partido. "Os eleitores decidiram e o resultado é uma derrota amarga para a social-democracia alemã", afirmou Steinmeier. O Partido Verde, um dos prováveis aliados do SPD, conseguiu pouco mais de 10% dos votos; o Partido A Esquerda registrou um apoio de 12%.

Na sede da CDU, na região central de Berlim, o clima era de comemoração antes mesmo das primeiras projeções serem divulgadas. A fila para entrar na festa oferecida pela legenda ocupava mais de dois quarteirões e um forte esquema de segurança foi montado para revistar todos que entravam no local. Dentro do prédio, os partidários de Merkel tinham à sua disposição um farto bufê, com direito a cerveja e salsichões que levavam o emblema da CDU - tudo oferecido por 19 patrocinadores do partido.

Enquanto acompanhavam as projeções transmitidas nos telões instalados no salão central, muitos dos presentes mostravam mais entusiasmo com os resultados do FDP do que com os da CDU. No entanto, depois de Steinmeier reconhecer a derrota, todos começaram a gritar pela chanceler: "Angie! Angie! Angie!"

Acompanhada do secretário-geral da CDU, Merkel subiu ao palanque para agradecer o apoio e prometer um governo para "toda a Alemanha". "Estou muito feliz", disse a chanceler para a multidão. "Nós conseguimos realizar algo grande e atingimos nosso objetivo: manter uma maioria estável e formar um novo governo com uma nova coalizão."

Juntamente com o FDP - que estava na oposição há 11 anos -, a CDU deve reduzir impostos e aumentar a vida útil das usinas nucleares nacionais, que deveriam diminuir suas atividades durante a próxima década. O último governo de centro-direita a governar a Alemanha foi o do chanceler Helmut Kohl, entre 1982 e 1998.

ESQUEMA DE SEGURANÇA

A votação de ontem teve um forte esquema de segurança, após vídeos com ameaças da Al-Qaeda e do Taleban terem sido divulgados na internet. Nos vídeos, militantes pediam que os eleitores alemães não votassem em líderes que apoiavam a presença do Exército do país no Afeganistão em missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Na região do Parlamento, em Berlim, as ruas foram fechadas e carros de polícia estavam por todas as partes. A segurança também foi intensificada nos aeroportos e estações de trem. No sábado, as autoridades proibiram o tráfego aéreo na região do festival Oktoberfest até seu encerramento, no dia 4.