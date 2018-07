Merkel elogia ordem de Bento XVI para que bispo se retrate

A chanceler alemã Angela Merkel saudou nesta quinta-feira, 5, a decisão do Vaticano de exigir uma retratação do bispo que nega o Holocausto. Segundo ela, esse foi um sinal bom e importante. Veja também: Vaticano pede que bispo que negou Holocausto se retrate Vídeo: A polêmica entrevista do bispo Williamson Blog de Richard Williamson Papa divide Vaticano ao reabilitar bispo que nega o Holocausto Merkel, que havia criticado o papa alemão esta semana por reabilitar quatro bispos, incluindo o que nega a extensão do Holocausto, disse estar satisfeita que o Vaticano tenha deixado claro que a negação do Holocausto não pode ser permitida. "A ordem do Vaticano é um sinal bom e importante. Ela deixa claro que a negação ao Holocausto não pode acontecer sem consequências." "As relações entre as comunidades judaicas e as igrejas católicas podem prosperar somente sem a negação do Holocausto e sem antissemitismo", disse ela, cujo cargo equivale ao de primeira-ministra, em uma entrevista coletiva ao ser questionada sobre o assunto. "E isso é o que todos queremos - boas relações...então acho que fizemos progresso", disse Merkel, que é filha de um pastor protestante. No mês passado, o papa recebeu muitas críticas de grupos judaicos e de outros, incluindo bispos da Alemanha, quando decidiu suspender a excomunhão de quatro bispos tradicionalistas. O mais controverso deles é Richard Williamson, nascido na Grã-Bretanha, que nega a existência das câmaras de gás e diz que apenas 300 mil pessoas morreram nos campos de concentração. Os nazistas mataram seis milhões de judeus europeus no Holocausto. Na terça-feira, Merkel fizera uma rara crítica ao Vaticano, dizendo que essa era uma questão fundamental se, como resultado de sua decisão, o Vaticano desse a impressão que o Holocausto poderia ser negado. O Vaticano rapidamente divulgou um comunicado afirmando que o papa condenou a negação do Holocausto em discursos passados e em sua audiência geral na semana passada.