Merkel pede por sistema global de comércio de emissões

"Esse instrumento seria particularmente efetivo se pudéssemos introduzí-lo para além da Europa, pois então teríamos o mesmo quadro de trabalho em todo o mundo", disse Merkel em seu podcast de vídeo semanal.

"E isso nos permitiria expandir o comércio certificado a outras áreas, mesmo na Europa", acrescentou ela.

Na terça-feira, Merkel deve falar no Diálogo Climático de Petersberg em Berlim, conferência onde ministros de todo o mundo irão se preparar para uma conferência climática das Nações Unidas em Paris, que ocorre mais tarde no ano.

Merkel afirmou que embora uma discussão sobre o preço das emissões de carbono e de um sistema global sejam prováveis, ela teme que nenhum acordo seria alcançado no momento.

No início deste mês, a União Europeia chegou a um acordo para iniciar uma reforma do ETS, maior mercado de carbono do mundo, a partir de 1º de janeiro de 2019, abrindo o caminho para uma mudança mais radical do sistema de comércio.