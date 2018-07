Merkel reafirma apoio a Israel após votação na ONU

A Alemanha, que receberá o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e muitos de seus ministros na próxima semana, se absteve na votação de quinta-feira na Assembleia Geral da ONU que colocava em xeque o reconhecimento oficial de um Estado palestino soberano.

O governo de Netanyahu esperava que Berlim se juntasse aos Estados Unidos e a outros países na oposição à resolução.

A Alemanha, assombrada pelas memórias do regime nazista, tende a ser uma forte aliada de Israel na esfera diplomática.

"A Alemanha sempre ficará do lado de Israel no tema (da segurança israelense)", completou Merkel em seu pronunciamento semanal, falando ainda do apoio dado durante os últimos confrontos com o Hamas.

"Israel não tem apenas o direito, mas o dever de proteger seus cidadãos", acrescentou.

(Reportagem de Gareth Jones)