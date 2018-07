Merrill Lynch continua a enfrentar saída de conselheiros na corretagem

A corretora ainda conta com uma das maiores equipes de conselheiros nos Estados Unidos, com 16.076 funcionários, mas esse foi o terceiro trimestre consecutivo de declínio no número de empregados do Merrill, parte do Bank of America, que publicou seus resultados trimestrais nesta quarta-feira.

A saída de conselheiros de alto escalão parece ter impactado a produtividade média de conselheiros --a quantidade de receita trazida por conselheiros para a instituição--, um dado atentamente acompanhado na indústria. Quando conselheiros de alto escalão deixam uma companhia, muitos de seus clientes --e seu dinheiro-- costumam ir com eles.

O Merrill exerceu forte peso sobre os resultados de seu banco controlador. O banco aceitou no mês passado pagar 2,4 bilhões de dólares para resolver acusações de que havia ocultado de seus acionistas informações cruciais quando comprou o Merrill durante a crise financeira.

A corretora também enfrenta processos de mais de 3 mil ex-conselheiros que disseram não ter recebido compensações deferidas quando deixaram a instituição após o Bank of America comprar o Merrill. Num recente caso, a instituição estimou que sua exposição fica entre centenas de milhões de dólares e mais de 1 bilhão de dólares.