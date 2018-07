Merrill Lynch tem prejuízo de US$15,84 bi no 4o tri A Merrill Lynch & Co perdeu 15,84 bilhões de dólares no quarto trimestre, segundo um documento enviado ao órgão regulador norte-americano. O valor é mais de 500 milhões de dólares superior à estimativa feita pelo Bank of America. O prejuízo trimestral foi de 9,95 dólares por ação para o período encerrado em 26 de dezembro de 2008, segundo o relatório anual da Merrill apresentado à Securities and Exchange Commission. Em janeiro, o Bank of America havia estimado um prejuízo de 15,31 bilhões de dólares para a instituição. O banco adquiriu a Merrill em 1o de janeiro deste ano, criando o maior banco norte-americano em ativos. No fim daquele mês, o Bank of America obteve ajuda do governo, incluindo 20 bilhões de dólares em novo capital para ajudar absorver perdas em alguns dos ativos da Merrill. (Por Jonathan Stempel)