Meryl, cada vez mais a arte de ser camaleoa

Desde o momento em que foi anunciada em 2 de fevereiro, a 16ª indicação ao Oscar de Meryl Streep - melhor atriz por Julie e Júlia - pareceu a um só tempo altamente merecida e um pouco redundante. Claro que ela seria! Como poderia não ser? Não é nenhum exagero dizer que não se pode ter uma temporada de premiação sem Meryl, que esteve envolvida em aproximadamente a metade delas desde 1979, quando foi indicada para melhor atriz coadjuvante por O Franco Atirador. Ele venceu nessa categoria no ano seguinte com Kramer versus Kramer, e foi indicada para ela novamente em 2003, por Adaptação. "Essas três indicações para coadjuvante são filigranas sobre as 13 indicações para melhor atriz principal, que ela venceu em sua segunda tentativa, com A Escolha de Sofia.

Mais de um quarto de século se passou desde então, o que pode significar que já está na hora de Meryl Streep receber sua terceira estatueta. Desde sua última, Oscars foram para Gwyneth Paltrow, Hilary Swank (dois) e muitas outras - e menos merecedoras - jovens atrizes, enquanto Meryl, hoje com 60 anos, tem sido uma presença constante, paciente e rotineiramente desconsiderada na noite do Oscar. Ela terá recebido reconhecimento demais ou de menos? Tentar quantificar uma resposta é realmente matemática trivial de show business, dados pseudocientíficos manipulados em apoio a uma conclusão que já é axiomática: Meryl Streep é a melhor atriz de cinema do mundo.

Não me inclino a discordar. Uma defesa poderia ser montada para Isabelle Adjani ou Juliette Binoche, ou alguma outra atriz francesa, mas todos sabem que a França é diferente. Atrizes são vistas por lá como algo entre recursos naturais e tesouros nacionais, enquanto nos EUA elas tendem a ser ídolos, commodities ou objetos de fetiche. E, em certos aspectos, a carreira de Meryl se parece com a de algumas de suas colegas francesas, como Huppert ou mesmo Catherine Deneuve, que se movem lepidamente entre filmes grandes e pequenos, entre papéis cômicos e dramáticos, e a quem se permitiu que envelhecessem não só graciosamente, mas também com grandeza e sensualidade.

Mas Meryl Streep é também, inconfundivelmente, uma estrela de cinema. Como tal, ela tem algo como um apogeu tardio. Atriz famosa e admirada por três décadas, ela surgiu nos últimos anos, talvez surpreendentemente, como atração de bilheteria. O Diabo Veste Prada, Mamma Mia!, Julie e Júlia e Simplesmente Complicado são todos sucessos, e é justo dizer que sua participação neles não foi um derivativo de seu sucesso, mas sua causa. Estimada desde quando os espectadores conseguem lembrar, ela agora se vê amada.

Grave, escrupulosamente atenta às nuances de interpretação, imbuindo cada gesto seu de valores de artesanato e, sobretudo, respeito por qualidade - foi não só a estrela de tantos desses filmes de Oscar, mas também a personificação mais reconhecível de sua estética. O que não quer dizer que ela foi, de alguma maneira, uma presença fixa e previsível. Ao contrário, sua marca nesses anos - o traço que provocou, de um filme para o seguinte, expressões quase ritualísticas de admiração - foi seu camaleonismo. Ela dominou os sotaques de um leque impressionante de regiões e países: oeste da Pensilvânia em O Franco Atirador, Oklahoma em Retrato de uma Coragem, Polônia em A Escolha de Sofia, Austrália em Um Grito no Escuro, Quênia passando pela Dinamarca em Entre Dois Amores.

E seu temperamento e aparência física pareciam tão mutáveis como sua voz. Ela já foi alternadamente enigmática, severa, ferida, masculina, graciosa e aristocrática, mudando de alma com a mesma facilidade que mudava a cor e o estilo do penteado. A conclusão é que não podemos ser Meryl Streep nem ter o seu imenso talento. Mas, quem quer que ela esteja fingindo ser no momento, quem quer que ela seja, com sublime cálculo e técnica impecável, sendo ela mesma, não podemos deixar de sentir que ela é uma de nós.

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK