Mesa da Câmara envio anteprojeto que muda tramitação de vetos ao Senado A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados assinou nesta quarta-feira, um anteprojeto que muda a tramitação de vetos presidenciais e o enviou à Mesa Diretora do Senado. Após a assinatura pela mesa do Senado, o projeto terá de ser analisado pelo plenário do Congresso.