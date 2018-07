Mesma coisa; nome diferente Asteroides, meteoros e meteoritos são, essencialmente, a mesma coisa, chamada de nomes diferentes de acordo com o que acontece com ela. Um asteroide é um pedaço de rocha (que pode também conter metais como ferro e níquel) que gira em torno do Sol, como a Terra e os outros planetas fazem. A maior parte deles está concentrada num "cinturão" de asteroides entre Marte e Júpiter, mas suas órbitas podem ser desviadas, colocando-os em rota de colisão com outros objetos. Quando um asteroide entra na órbita da Terra, ele é chamado de meteoro. Quando um fragmento de um meteoro é encontrado, ele é chamado de meteorito.