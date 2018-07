Mesmo câmpus, rotinas diversas

Entre as inúmeras contradições que cercaram a greve de quatro meses de docentes de universidades federais em vários pontos do País, chama a atenção o destino de dois alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Um deles, Marcos Florêncio Marques, de 22 anos, não teve nenhuma aula do curso de História da UFPE, onde cursa o quarto período, desde o início da paralisação, em maio. No mesmo câmpus, do Recife, Camila Rocha, 23 anos, concluiu o sexto período do curso de Estatística sem nenhum contratempo. O departamento não aderiu ao movimento e ela assistiu às aulas diariamente.

"Discordo da greve, três meses sem aulas é demais, só os alunos são prejudicados", reclama Marques, que contabiliza o prejuízo com a paralisação - ela vai impedi-lo de concluir o curso no tempo inicialmente previsto.

Depois de ver sua rotina virada do avesso, Marques aproveitou para estudar para concurso. Ele quer entrar na Escola de Sargento das Armas, do Exército.

Mesmo tendo assistido e participado das aulas do curso de Estatística durante o período de greve, Camila também foi prejudicada: ela terá de esperar até novembro, quando a universidade abrirá as matrículas para o segundo semestre. As aulas do sétimo período começam em dezembro. "Achei muito bom não ter tido greve, mas mesmo assim vamos sofrer as consequências", afirmou ela, ao lamentar o atraso forçado. "Não posso dizer que vai atrapalhar minha vida, mas gostaria de me formar no tempo certo."

Readaptação. Quem também não perdeu tempo com a paralisação das aulas e resolveu se ocupar com outras atividades foram dois estudantes de universidades federais de São Paulo. Raquel Domingues, de 19 anos, é aluna do terceiro semestre do curso de Engenharia Química da Unifesp, em Diadema. Durante a greve, a estudante resolveu começar aulas de música e conseguiu terminar um curso de italiano. Para ela, o problema nessa volta às aulas vai ser a readaptação. "Provavelmente vai ser muito sofrido, já que a gente já não se lembra de muita coisa do primeiro semestre", diz.

Já para o aluno de Ciência e Tecnologia da UFABC Rafael Nydan, de 22 anos, a preocupação é diferente. "Se for mantida uma greve por ano, só me formo em 2018." No recesso, ele aproveitou para fazer aulas de inglês e se dedicar ao budismo. / COLABOROU D.L.