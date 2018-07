Mesmo com chuva forte, trânsito em SP está 'normal' Após registrar nesta segunda-feira, 23, o maior congestionamento do ano no período da manhã, com 151 quilômetros de lentidão, o trânsito na cidade de São Paulo retomou o ritmo considerado normal no início da noite. Próximo às 18h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmou haver 117 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas.