Mesmo com chuva, produtor irriga

Depois de mais de 30 dias consecutivos sem chover, uma intensa frente fria chegou ao Estado na última semana, provocando elevados volumes em algumas regiões. Os municípios que se beneficiaram com as chuvas foram os das regiões central, sul e leste. Iguape totalizou 193 milímetros, Piracicaba registrou 87 milímetros, Itapeva, 78, Sorocaba, 56 e Campinas, 55 milímetros. Barretos, Ilha Solteira e Jaboticabal continuam com a estiagem.

A massa de ar frio que atingiu o Estado não foi intensa, mantendo as temperaturas mínimas, no período analisado, em torno dos 14 graus. As temperaturas declinaram em regiões mais quentes e a mínima em Presidente Prudente chegou a 9,4 graus. Com as chuvas, a colheita da cana-de-açúcar teve de ser paralisada em algumas regiões, mas agora já retornou ao normal.

Etanol. As usinas correm com a colheita, a demanda pelo etanol é cada vez maior, com o aumento da frota de carros que utilizam o combustível e qualquer interrupção na colheita pode refletir no preço para o consumidor. Além do mais, parte da cana colhida é destinada à produção de açúcar e mesmo se aproximando do pico da colheita os preços se mantêm em alta, principalmente pela demanda na exportação.

No oeste e noroeste as culturas que precisam desenvolver massa verde sofrem com a baixa umidade do solo. Em Barretos, Ilha Solteira, São José do Rio Pardo e Jaboticabal o total de umidade no solo está abaixo dos 10%. Nesses índices, a quantidade de água disponível para as plantas é muito baixo - cana e pastagens são as mais prejudicadas -, o que reduz a fotossíntese e faz cessar o crescimento e a brotação. Os pastos secam e pecuaristas têm de usar alimentação suplementar para evitar redução na produção de leite.

Hortaliças e as frutíferas continuam necessitando de irrigação; entretanto, em Piedade e Mogi das Cruzes a estiagem foi interrompida, favorecendo o desenvolvimento das culturas e diminuindo o consumo de água na irrigação. A batata que está sendo colhida em Vargem Grande do Sul é produzida com irrigação. O clima favoreceu e as temperaturas mais baixas durante a noite ajudam na qualidade do tubérculo. Os produtores estão animados com a super-safra que deve compensar o preço, um pouco menor do que o ano passado.

Segue a colheita do pimentão em Santa Cruz do Rio Pardo e a do tomate em Guaíra, Piedade e Mogi das Cruzes.

ANA MARIA H, DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR