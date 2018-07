Mesmo com crise,82% das empresas pretendem investir em 2009--CNI Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta quinta-feira mostrou que 82 por cento das empresas pretendem investir em 2009, frente a 89 por cento no ano anterior. Segundo o estudo, 41 por cento destas empresas apontaram como objetivo dos investimentos a melhoria da qualidade dos produtos, e 40 por cento têm como intenção um aumento na produção. Ainda de acordo com a CNI, neste ano houve uma redução na expectativa de compra de matérias-primas. O índice que mede esta expectativa recuou de 56,4 pontos em 2008 para 38,1 pontos em 2009. O índice varia de 0 a 100 pontos e valores acima de 50,0 pontos indicam expectativa de crescimento da compra de matérias primas. O principal risco aos investimentos apontados pelos industriais entrevistados foi a incerteza econômica, citada por 75 por cento das empresas. A reavaliação de demanda vem em segundo lugar, com 43 por cento das respostas. A CNI ouviu 1.407 empresas, de 5 a 20 de janeiro. (Reportagem de Isabel Versiani)