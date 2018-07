Mesmo com desoneração, Haddad reajustará passagem A Prefeitura de São Paulo viu "com bons olhos" a possibilidade do governo federal desonerar o PIS e a Cofins que incidem sobre o óleo diesel, o que deve reduzir os custos das empresas de transporte coletivo e atenuar o reajuste nas passagens de ônibus previsto para acontecer a partir de junho. No entanto, como a tarifa na capital paulista não sofre reajuste há dois anos, o prefeito Fernando Haddad avisou que não poderá abrir mão do aumento, mas se confirmada a desoneração, o reajuste na tarifa "poderá ser bem menor" do que os técnicos vinham estimando.