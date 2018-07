Mesmo com escolta, poucos ônibus circulam em Salvador Mesmo com a garantia de escolta da Polícia Militar para evitar atos de vandalismo, celebrada ontem em um acordo entre a Prefeitura de Salvador e o governo da Bahia, poucos ônibus deixaram as garagens das empresas nesta quarta-feira, 28, no segundo dia de paralisação do sistema de transporte rodoviário em Salvador.