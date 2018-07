Mesmo com frio, fiéis se banham em Copacabana Pode não estar chovendo, mas continua frio na praia de Copacabana. Ainda assim, peregrinos aproveitam para se banhar no mar antes da passagem do papa Francisco. Entre os centenas de fiéis que se arriscam no mar gelado, um grupo de Santa Catarina: Jakson, Djonatan, Andrey e Lucas, com idades entre 14 e 25 anos. Eles fazem parte de uma caravana de 45 jovens que vieram de São Bento do Sul e estão hospedados numa catedral em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.